Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 23 Nisan Parkı’nda sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çeken bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nilüferliler, zumba, yoga, okçuluk, badminton gibi birçok aktiviteye katılırken, sağlık noktasında tansiyon şeker ölçümü de yaptırdılar.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla spor ve sağlık ile dolu dolu bir etkinliğe imza attı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in de katıldığı 23 Nisan Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Nilüferliler büyük ilgi gösterdi. Etkinlik, Duygu Göktaş’ın eğitmenliğindeki zumba ile başladı.

Her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar hem eğlendi hem de spor yaptı. Ardından Nilüferliler, Şeyma Cibelek eğitmenliğinde yapılan yogaya katıldı. Vatandaşlar, 23 Nisan Parkı’ndaki parkurda yapılan yürüyüş sonrasında da tansiyon ve şeker ölçümü yaptırdılar.

Çocuklar için kurulan özel parkurda ise okçuluk, badminton ve speedball sporları yer aldı. Bu sporları deneyimleme fırsatı bulan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.