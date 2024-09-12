Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni kardeş belediyelerin başkanları ile online toplantıda bir araya geldi. Karşılıklı yapılabilecek iş birlikleri ve projelerin konuşulduğu görüşmede Başkan Şadi Özdemir, dayanışma içinde sorunların üstesinden gelebileceklerini belirtti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ekonomik ve sosyal şartları sınırlı belediyelere destek olmak amacıyla başlatılan ‘Kardeş Belediyecilik’ projesi kapsamında 4 belediye ile daha kardeş kent oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni kardeş belediyelerin başkanlarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen online toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Yalova Çınarcık Koru Belde Belediye Başkanvekili Kemal İldeniz katıldı. Toplantıda belediyelerin güçlü ve zayıf yönleri ile dayanışma içinde yapılabilecek iş birlikleri ve projeler ele alındı. Ayrıca bölgelerde yetiştirilen ürünler ve değerleri de ele alındı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilerleyen süreçte deneyimlerini paylaşacaklarını belirterek, dayanışma içinde sorunların üstesinden gelebileceklerini vurguladı. Nilüfer’in kardeş belediye sayısının 40’a ulaştığını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatarak, “Tabi ki dayanışacağız. Bazı ihtiyaçlar küçük nüfuslu belediyeler için kıymetli oluyor. O yüzden dayanışma ile sorunlar rahatlıkla çözülebilir” dedi.

Tarım ve üretim konusunda yaptıkları çalışmalardan da bahseden Başkan Şadi Özdemir, burada kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti. Birçok alanda iş birliği yapabileceklerini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, bu toplantıları düzenli yapmaları gerektiğini belirterek, ilerleyen süreçte başkanları ağırlamaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Antep fıstığı, zeytin yağı Nizip sabunu, nanesi, ofis mobilyaları konusunda öne çıktıklarını belirterek, bölgenin sanayide de önemli olduğunu vurguladı. İş birlikleri yapabileceklerini ifade eden Doğan, bölgede büyük bir tekstil tesisinin bulunduğunu da belirterek, bu tesisin hareketlenmesi için destek istedi.

Yalova Çınarcık Koru Belde Belediye Başkanvekili Kemal İldeniz, bölgenin küçük bir sahil beldesi olduğunu anlattı. Kesme çiçekçiliğin öne çıktığını belirten İldeniz, önemli oranda yağlık zeytin üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sahil beldesi olması nedeniyle yaz aylarında nüfusun arttığına dikkat çeken İldeniz, araç - gereç konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktararak destek istedi.

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ise küçük bir beldede faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, zeytin, Trabzon hurması, ejder meyvesi gibi tarımsal üretim yaptıklarını anlattı. Burada öğrencilerin taşımalı sistemle okullarına ulaştığını söyleyen Dilsiz, kullandıkları iki eski otobüsün yetersiz kaldığını belirterek, bu konuda ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ise coğrafi işaretli zeytin yetiştirdiklerini söyledi. Vergi ve sigorta borcu, istihdam konusunda sorunlar yaşadıklarını belirten Çalık, araç-gereç ve ekipman konusunda eksiklerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.