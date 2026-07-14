Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'ye kazandırılan Seymen Millet Bahçesi, yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşların en çok tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi. Özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gören Seymen Millet Bahçesi'nde aileler keyifli vakit geçirirken, çocuklar ise güvenli ve geniş alanlarda doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gören Seymen Millet Bahçesi'nde vatandaşlar yeşil alanlarda oturup sohbet ediyor, piknik yapıyor ve doğayla iç içe vakit geçiriyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları ve dinlenme noktaları her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Seymen Millet Bahçesi'nin en renkli görüntülerini ise çocuklar oluşturuyor. Bisiklet süren, top oynayan ve oyun alanlarında eğlenen çocuklar yaz tatilinin tadını çıkarırken, aileler de güvenli bir ortamda vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

YAŞAMIN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Seymen Millet Bahçesi, sunduğu zengin sosyal donatı alanları, spor imkânları, yeşil dokusu ve yeme-içme alternatifleriyle yalnızca bulunduğu bölgenin değil, çevre ilçelerin de gözde yaşam alanlarından biri haline geldi. Özellikle yaz akşamlarında ortaya çıkan hareketli ve canlı atmosfer, millet bahçesinin kent yaşamına kattığı değeri net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeşil ile sporun uyum içinde buluştuğu Seymen Millet Bahçesi'nde aileler, huzuru ve keyfi bir arada yaşayarak kaliteli vakit geçirmenin ayrıcalığını hissediyor.

LEZZET MOLASININ ADRESİ: TAZE

Seymen Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye başlayan Antikkapı A.Ş.'nin sevilen markalarından Taze Kruvasan&Kahve, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, taze kruvasan ve kahve eşliğinde keyifli bir mola verme imkânı buluyor. Günlük olarak hazırlanan kruvasanları ile dikkat çeken işletmede sade ve çikolatalı kruvasan çeşitlerinin yanı sıra cookie, muffin, mozaik pasta, san sebastian, lotuslu cheesecake, fransız ekler, tiramisu, brownie ve magnolia gibi birçok tatlı seçeneği de bulunuyor. Sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle hizmet veren Taze, hafta içi 14.00-23.00, hafta sonu ise 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.