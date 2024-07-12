Nilüfer Belediyesi, kentin geleceğini şekillendirecek Stratejik Plan çalışmalarını tamamlamak üzere. Palan son şeklini vermek için düzenlenen çalıştaya katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Belirlenecek hedefleri ancak birlikte çalışarak ulaşabiliriz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı oluşturma çalışmalarında sona geldi. Katılımcı bir anlayışla yapılan çalışmalar kapsamında "Mahalle Buluşmaları" gerçekleştirildi. Bu buluşmalarda vatandaşın mahallesine ilişkin beklentileri alındı.

Kadın, çocuk ve gençlere yönelik "Gelecek Atölyeleri" düzenleyen belediye, ayrıca meclis üyeleri, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve online anketlerle de kentin tüm paydaşlarının fikir ve önerilerini topladı.

Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde düzenlenen "Geleceğe Bakış Çalıştayı"nın ikincisinde ise elde edilen veriler değerlendirilerek Stratejik Plan'a son hali verilmeye çalışılıyor. Çalıştaya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Emre Karagöz, Serpil Altun, Zerrin Güleş, Şirin Biçer ve Tezcan Öztürk ile meclis üyeler, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

NİLÜFER’İN GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENİYOR

Çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Hep birlikte keyifli bir değişim dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu süreçte en önemli aktörlerimiz meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızdır" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin stratejik plan konusunda da öncü olduğunu belirten Şadi Özdemir, "2025-2029 Stratejik Planımızı belirlemek için çok sayıda çalışma, buluşma, kurum içi toplantı ve mahalle buluşmaları gerçekleştirdik. 64 mahallemizden vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Gelecek Atölyeleri'mizde kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin fikirlerini dinledik. Meclis üyesi arkadaşlarımızdan çalışanlarımıza, sivil toplum örgütlerinden akademik odalara kadar toplumun her kesiminden Nilüferli'ye kulak verdik. Tüm bu verileri bir araya getirerek, stratejik planımıza son halini hep birlikte vereceğiz" şeklinde konuştu.

Çalışmaların sonuna yaklaşıldığını ifade eden Şadi Özdemir, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye çapında marka değerine sahip bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizin herhangi bir yerinde Nilüfer Belediyesi'nin adı geçtiğinde, her zaman ayrıcalıklı bir konuma yerleştiriliyor. Böyle bir belediyenin başkanı olmak büyük bir onurdur. Bu başarıda, önceki dönem belediye başkanlarımızın ve çalışanlarımızın büyük katkısı var. Ancak biz bu başarıyı daha da ileriye taşımalıyız. Bu hedefi gerçekleştirmek için birlik içinde çalışmalıyız. Tüm belediye çalışanlarımıza, ekibin bir parçası olma, birlikte üretme ve vatandaşlarımızı mutlu etme sorumluluğu düşüyor. Bu başarıyı ancak hep birlikte çalışarak elde edebiliriz."

Başkan Şadi Özdemir'in konuşmasının ardından Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit, Stratejik Planı'nın planlama süreci ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çevre, ekonomi, toplum, kurum ve kent başlıkları altında belirlenen sorun ve talepler hakkında birim personelleri katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

İki oturumda düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda katılımcılar, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri ilgili konu başlıklarıyla eşleştirerek, neler yapılabileceğini tartıştı. Stratejik Planın geleceğe bakış bölümünü oluşturan ikinci oturumda ise katılımcılar, Nilüfer Belediyesi'nin önümüzdeki süreçte belirleyeceği vizyon, misyon, değerler ve stratejik amaç alternatifleri üzerine fikirlerini paylaştı.