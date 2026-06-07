Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışın neden olduğu sel ve su taşkınlarında 1 kişi yaşamını yitirdi. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

NİĞDE (İGFA) - Niğde'de 6 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan bölgesel dolu ve sağanak yağış, Gümüşler beldesinde sel ve su taşkınlarına yol açtı.

Yaşanan afetin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ile birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarların ardından AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Karayolları, UMKE, Sağlık, Jandarma ve Gümüşler Belediyesi ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Selden etkilenen alanlarda 39 araç, 10 iş makinesi ve 216 personelle müdahale gerçekleştirildi. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi.

Sel sırasında akıntıya kapılan 6 vatandaştan 42 yaşındaki bir kişinin, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Bir vatandaşın tedavisinin sürdüğü, 4 kişinin ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Vali Nedim Akmeşe, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akmeşe, özellikle mevsim geçişlerinde görülen ani yağışlara karşı vatandaşların dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, vatandaşların resmi kurumların uyarılarını dikkate almalarının olası can ve mal kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.