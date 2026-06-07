MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasını eleştirerek, '95 yıllık ömrünü Türkiye'ye hizmet etme arzusuyla geçirmiş değerli bir iş insanının hedef alınmasını doğru bulmuyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iş insanı Rahmi Koç hakkında başlattığı resen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Koç Topluluğu'nun 100 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Bahçeli, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bir dönemde, İzmir'deki bir hastane açılışında Rahmi Koç'un samimi sohbet ortamında yaptığı bir latife nedeniyle soruşturma açılmasının yanlış olduğunu belirtti. Bahçeli, '95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla ülkesine hizmet etmeyi amaçlayan değerli bir iş insanının kabul edilemez ifadelerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rahmi Koç da yaptığı açıklamada, sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma amacı taşımadığını belirterek, 'Sözlerim nedeniyle içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim' dedi.

Hatırlanacağı gibi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ise daha önce yaptığı açıklamada, kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuş, kadınların onurunu zedeleyen ve ayrımcı nitelik taşıyan söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulamıştı.