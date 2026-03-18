Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 300'den fazla çocuğa bayramlık kıyafet ve harçlık hediyesi vererek gönüllere dokundu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyesi, Başkan Rasim Arı'nın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gönül Sofrasından, gıda kolisi yardımına, CanKart'dan sosyal destek uygulamalarına kadar birçok konuda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Nevşehir Belediyesi, çocuklara bayramlık kıyafet yardımı ve bayram harçlığı hediye etti.

Nevşehir Belediyesi Başkanlık Makamında organize edilen kıyafet dağıtım ve bayram harçlığı programında bayram hediyelerini alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Nevşehir'in sosyal belediyecilikte Türkiye'deki en marka belediyelerden birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, kent genelinde nüfusun tamamına yönelik hizmet çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Nevşehir'de ihtiyaç sahibi çocukların giydirilmesinin bir dayanışma örneği olduğunu söyleyen Başkan Arı 'Bütün gayemiz ve amacımız çocukları sevindirmek, bayrama yeni elbiseler ile girmelerini sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak. Çocuklarımızın heyecanı her şeye bedel diyebilirim. Bayramda yüzlerinde ufak bir tebessüm yaratabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar bizim bu dünyada ki en kıymetli varlıklarımız' diye konuştu.

Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların ise sevinçleri gözlerinden okunurken Başkan Rasim Arı'ya teşekkürlerini ilettiler.