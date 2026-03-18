Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla geliştirdiği Mezarlık Bilgi Sistemi ile vatandaşlara dijital, hızlı ve erişilebilir hizmet sunuyor. Yeni sistem, mezar yeri bulmadan vefat ilanlarına kadar birçok işlemi tek platformda topluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda vatandaş odaklı dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Mezarlık Bilgi Sistemi, hem mezarlik.kayseri.bel.tr web adresi hem de mezarlık alanlarında kurulan kiosklar aracılığıyla hizmet vermeye başladı.

Modern şehir yönetimi anlayışını teknolojiyle buluşturan sistem sayesinde vatandaşlar, mezarlık işlemlerini zahmetsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Özellikle Asri Mezarlık başta olmak üzere birçok mezarlıkta aktif olan uygulama, kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çekiyor. Asri Mezarlık içerisinde bulunan Eski ve Taşlıburun Mezarlıkları içerisinde 'Cenaze Ara', 'Vefat İlanları', 'Tapu Sorgula' arama senaryoları yapılabiliyor.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı ile birlikte Asri Mezarlık içerisinde kurulan mezarlık bilgi kiosku önünde uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Mezarlık Bilgi Sistemi'ne dair bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışımız kapsamında Akıllı Şehircilik çerçevesinde yaptığımız yeni projelerden birini hizmete sunuyoruz. Bizler Kayseri'yi bilim ve teknoloji alanında da üst sıralara çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bugün yeni projemizi tanıtmak için buradayız. Vatandaşlarımızın mezarlığa geldiklerinde rahat, konforlu bir ziyaret gerçekleştirebilmeleri için mezarlık bilgi kioskumuzu tanıtacağız' diye konuştu.

Mezarlık Bilgi Sistemi'nin 3 aşamadan hizmet verdiğini ifade eden Avan, sisteme dair şunları aktardı: 'Birincisi cenaze arama, ikincisi vefat ilanları, üçüncüsü tapu sorgulama. Yeni sistemimizle beraber mezarlığın içerisinde de yol tarifi yapılabilmekte. Vefat eden vatandaşlarımızın bilgilerine buradan ulaşmaktayız. Taziye adresi, mezar bilgileri nedir? Yine cep telefonumuza yansımakta. Vatandaşımızın buraya geldiklerinde bilgileri otomatik olarak çok rahat bir şekilde sorgulayabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca burada tapusu olan vatandaşlarımıza da tapu kayıt arama hizmeti verilmektedir.'

Avan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Mezarlık Bilgi Sistemi'ni hizmete aldıklarını belirterek, sistemin hayırlı olmasını diledi.