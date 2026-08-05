Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, dördüncü akşamında dinleyicileri Sefo konseri ile buluşturdu. Göreme Festival Alanı'nda sevilen şarkılarını seslendiren Sefo, görkemli sahne performansı ile coşkuyu zirveye taşıdı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Sefo, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde 'Toz Duman' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yüksek enerjisi ve sahnedeki güçlü performansıyla dikkat çeken sanatçı, hit parçalarını peş peşe seslendirirken festival alanında eğlence dolu anlar yaşandı. Gecenin ilk dakikalarından itibaren konser alanını dolduran müzikseverler, şarkılara zaman zaman alkışları ve ritimleriyle eşlik ederek sahnenin enerjisini daha da yükseltti.

Şarkılara özel hazırlanmış koreografiler ve dinamik dans hareketleri, etkileyici anlar yaşattı. Hareketli repertuvarı ve sahne hakimiyetiyle izleyicilerden büyük alkış alan sanatçı, performansını uzun süre hafızalarda kalacak bir konserle taçlandırdı. Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 9 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.