Türk rap müziğinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden BLOK3, üçüncü stüdyo albümü 'Kayıp Persona' ile önemli bir başarıya imza attı. Albümde yer alan 10 şarkının tamamı aynı anda Spotify Türkiye Top 50 listesine girerek dikkat çekici bir rekora ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel rap kalıplarını yıkan ve dinleyiciyle dertleşen kendine has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran BLOK3, kariyerinin 3'ncü stüdyo albümü 'Kayıp Persona' ile tarihi bir rekoru kırdı.

BLOK3'ün 'Kayıp Persona' albümündeki 10 şarkı aynı anda Spotify Türkiye Top 50 listesine girdi.

Dijital müzik platformlarında kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan albüm, rap müzik dinleyicilerinden yoğun ilgi görürken, BLOK3 de Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasındaki yerini bir kez daha güçlendirdi.