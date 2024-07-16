Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarından dolayı, 16 Temmuz 2024 Salı günü 08.00-24.00 saatleri arasında 2000 Evler Mahallesi’nde planlı su kesintisi yapılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Konuyla ilgili Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2000 Evler Mahallesi’nde mevcut altyapıdan kaynaklı olarak zaman zaman yaşanan su kesintilerini önlemek amacıyla toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki içme suyu ana isale hattı yenilenmiş olup yenilenen hattın devreye alınacak olmasından dolayı 16 Temmuz 2024 Salı günü 08.00 - 24.00 saatleri arasında 2000 Evler Mahallesi’nde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.