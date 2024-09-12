Nevşehir Belediyesi, evsel ısınmada kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesi ve dar gelirli aileleri doğalgaz kullanımına teşvik etmek için doğalgaz tesisat kurulumu ve kombi desteği sağlayacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Nevşehir Belediyesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde şehir genelinde hava kirliliğinin iyileştirilmesi için hane geliri düşük olan ve konutlarının ısıtılmasında doğalgaz tesisatları bulunmadığı için kömür kullanan vatandaşların Alternatif Temiz Yakıta geçişini sağlamak amacıyla vatandaşlara kombi ve petek desteği sağlanacak.

Konutlarını doğalgaz ile ısıtmak isteyen ve evlerinde doğalgaz tesisatı bulunmayan vatandaşların söz konusu destekten faydalanabilmesi için 30 Eylül 2024 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa’ya başvuruda bulunması gerekiyor.

Proje kapsamında, başvuru yapacak olan kişinin başvuru yapılacak olan konutun sahibi olması ve konutunda kombi ve peteğinin bulunmaması gerekiyor.

Kombi ve petek desteğinden faydalanmak isteyenler konu hakkında ayrıntılı bilgiyi Turkuaz Masa’ya şahsen başvurarak veya 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak alabilir.