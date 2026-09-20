Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş durağında sekizinci konser akşamının konuğu Merve Özbey oldu.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sahneye çıkan sanatçı güçlü vokali ve sahne performansı ile dikkat çekerken; birbirinden özel şarkılarını Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirdi.

Merve Özbey, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşen gecede, kariyerinin farklı dönemlerinden izler taşıyan repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Sanatçı, duygusal parçaların ardından hareketli şarkılarıyla festival alanındaki enerjiyi yükseltirken, 'Yaramızda Kalsın', 'Kül' ve 'Vicdanın Affetsin' de gecenin öne çıkan eserleri arasında yer aldı. Sevilen şarkılara müzikseverlerin hep bir ağızdan Merve Özbey'e eşlik etmesi, konserin dikkat çeken anlarından biri oldu.