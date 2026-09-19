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Profesyonelliği ve enerjisiyle izleyicilerden büyük alkış alan Ziynet Sali, 19 Eylül'de İzmir Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

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Sali şarkısını söylerken bir anda elektrikler kesildi, tüm enstrümanlar sustu. Perküsyoncusu ve ekip arkadaşlarının enerjisiyle hiç duraksamadan performansını sürdüren sanatçı, yaşanan aksiliği eğlenceli anlara dönüştürdü.

KKTC (İGFA) - Türkiye'nin en genç kardiyologlarını bir araya getiren Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin Kıbrıs'ta düzenlediği yıllık kongrenin gala gecesinde Ziynet Sali sahne aldı.

Ziynet Sali, Kıbrıs'ta sahne aldığı gala gecesinde elektriklerin kesilmesine aldırmadan şarkılarına devam etti. Ünlü sanatçı, yaşanan aksiliği eğlenceye çevirerek büyük alkış aldı.

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