İstanbul'un yeni açık hava konser adresi Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, Ekim ayında Türkiye'nin birbirinden değerli sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bir Bayhan Müzik projesi olarak hayata geçirilen ve 2 Eylül'de kapılarını açan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, açılışından bu yana müzikseverleri birbirinden özel konserlerle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul'un denizle iç içe yeni konser noktası, ekim ayında da müzik dünyasının yıldız isimlerini ağırlayarak müzik yolculuğunu sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın yeni incisi Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, 4.000 kişilik kapasitesi ve seyirci deneyimini merkeze alan 'kusursuz görüş' ilkesiyle tasarlanan yapısıyla, İstanbul'un konser kültürüne yeni bir soluk getiriyor.

Sahne deneyiminin yanı sıra konser öncesini de gecenin bir parçasına dönüştüren mekânda, seyirciler fuaye alanında deniz manzarası eşliğinde yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarabiliyor. Böylece Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, yalnızca konser izlenen değil, gecenin başından sonuna kadar deneyimlendiği yeni bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

EKİM AYINDA ATAKÖY MARİNA'DA MÜZİK VAR

Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nin ekim programı, farklı kuşaklardan ve müzik türlerinden güçlü isimleri aynı çatı altında buluşturuyor.

2 Ekim - Sibel Can



3 & 4 Ekim - Kenan Doğulu



9 Ekim - MODEL

10 Ekim - Selami Şahin



11 Ekim - Emre Fel

16 Ekim - Tan Taşçı

17 Ekim - Yüksek Sadakat, Kalben, Touche (Live From Fest İstanbul)

21 Ekim - Gülşen



23 Ekim - Bülent Ortaçgil

24 Ekim - Teoman

27 Ekim - Yıldız Tilbe



31 Ekim - Soner Sarıkabadayı

Türk popundan rock müziğe, alternatif sahneden zamansız şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, ekim ayında İstanbul'un müzik takvimine damga vuracak konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.