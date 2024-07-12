Güzel sunucu Nevide Çiçek'in Alaçatı tatilinden paylaştığı fotoğraflar magazin gündemine oturdu.İSTANBUL (İGFA) - Güzel sunucu, oyuncu ve futbolcu Nevide Çiçek yılın yorgunluğunu Alaçatı tatilinde atıyor. Nevide Çiçek'in tatil sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları güzel sunucunun hayranlarından büyük beğeni toplarken magazin gündemine de oturdu.

'BOMBA GİBİ GELİYORUM'

Yaz ayının gelmesini iple çektiğini söyleyen Nevide Çiçek, "Yoğun ve keyifli bir kış dönemi geride kaldı. Çok çalıştık. Şimdi yeni dönem öncesinde moral ve enerji depolama için Alaçatı'yı tercih ettim. Bomba gibi geliyorum" dedi.