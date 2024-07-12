Burteks Boya Apre ve Bora İplik Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi olan genç iş insanı Burkay Yediler, yaşamını görkemli bir düğünle Vizon Ayakkabı Genel Müdürü Senem Şanlı ile birleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa iş yaşamının tanınmış isimlerinden Burteks Boya Apre Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bora İplik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. sahiplerinden Ahmet Yediler ve zarif eşi Filiz Yediler’in oğlu Burkay Yediler, Vizon Ayakkabı’nın sahibi Hayrullah Şanlı ve eşi Sevgi Şanlı’nın güzel kızları Senem Şanlı ile dünyaevine girdi.

Sheraton Otel Havuzbaşı’nda düzenlenen görkemli düğüne Bursa iş ve sosyal yaşamının tanınmış isimleri büyük ilgi gösterdi.

Nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kıydığı çiftin şahitliklerini ise Bora Yediler, Furkan Tefe, Orçun Gürsel, Cengiz Çalışkan üstlendi.

Her detayı incelikle düşünülmüş gecenin organizasyonu Birgül Ay imzasını taşırken, düğünde sahneye çıkan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Çiçeği burnunda çift, unutulmaz anlara sahne olan düğünün ardından balayını geçirmek üzere Bodrum’a hareket ettiler.