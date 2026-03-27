Nevide Çiçek, Zerhun dizisinde Avukat Nermin karakteriyle ekranlarda boy gösterdi
İSTANBUL (İGFA) - Sincar Medya Group imzası taşıyan, yapımcılığını Zeki Sincar, Adem Sincar ve Serdar Sarıtop'un üstlendiği, çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Zerhun dizisine dikkat çeken bir isim dahil oldu.
Başrollerinde Cansu Kanlıkaya, Melih Özkaya, Osman Ulağ, Burak Sarımola, Erkan Çelik ve Seçil Gülen Komi'nin yer aldığı dizide başarılı oyuncu ve futbolcu Nevide Çiçek, Avukat Nermin karakterine hayat veriyor.
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Zerhun dizisinde izleyici karşısına çıkan Çiçek, güçlü duruşu ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
