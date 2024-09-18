Netflix, Anadolu’daki genç yeteneklere fırsat eşitliği sunmak için harekete geçiyor. ‘Türkiye Yetenek Haritası’ girişimiyle Çanakkale, Ankara ve Mardin’de kreatif sektörün geleceğini şekillendirmeye aday gençler yetiştirileceİSTANBUL (İGFA) - "Türkiye Yetenek Haritası" girişimi kapsamında düzenlenen eğitim programları ile gençlere kreatif sektördeki kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunulacak.

Girişimin ilk aşaması olan "Netflix ile A’dan Z’ye Reji Eğitimi", 2-3 Eylül tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Troya Film Platformu kapsamında gerçekleştirilen eğitim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri ve kariyerinin başındaki gençlerin katılımıyla yapıldı.

"Türkiye Yetenek Haritası"nın sıradaki durağı ise Ankara olacak. 20-21 Eylül tarihlerinde, CerModern iş birliğiyle düzenlenecek reji eğitimine Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri katılacak. Projenin 2024 yılı içerisindeki son aşaması ise ekim ayında Mardin’de, Mardin Film Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

“HİKAYELERİMİZİ TÜM DÜNYAYA ANLATACAK GENÇLER ARIYORUZ”

Netflix Diziler Direktörü Özge Bağdatlıoğlu girişimi şöyle değerlendirdi:

"Netflix olarak, kreatif sektörde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla ‘Yaratıcılıkta Eşitlik İçin Netflix Fonu’ adlı küresel bir inisiyatif yürütüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Türkiye Yetenek Haritası’ ile geçmişte pek çok Netflix yapımına ev sahipliği yapmış üç şehrimizde yeni eğitim fırsatları sunacağız. Amacımız, Anadolu’daki gençlerin kreatif sektörde hak ettikleri fırsatlara daha kolay ve eşit bir şekilde ulaşabilmeleri için ilk adımı atmak.” Çanakkale ve Ankara’daki eğitimlerin Türkiye Kültür Yolu Festivali programına dahil edilmesinden gurur duyduklarını belirten Özge Bağdatlıoğlu, “Bu yolculukta, Anadolu’nun hikayelerini gelecekte tüm dünyaya anlatacak gençlerle bir araya geleceğimize inanıyorum” dedi.