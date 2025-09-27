Ela Excellence Resort Belek, Türk turizmi adına bir başarıya imza attı. Netflix İngiltere’de kampanyası yayınlanan ilk Türk oteli olarak kayda geçen marka, Birleşik Krallık’ta izleyicilerin dikkatini çeken bir reklam filmiyle öne çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Ela Excellence Resort Belek, Türk turizmi adına önemli bir başarıya imza attı. Netflix İngiltere’de kampanyası yayınlanan ilk Türk oteli olarak kayda geçen marka, Birleşik Krallık’ta izleyicilerin dikkatini çeken özel bir reklam modeliyle öne çıktı. Global premium içeriklerde ilk kez bir Türk otelinin yer alması, Ela Excellence Resort Belek’in uluslararası bilinirliğini artırırken Türk turizminin prestijine de katkı sağladı.

Erişimi fazla, seçkin bir ortamda marka mesajını etkili biçimde ileterek stratejik ve yenilikçi duruşunu ortaya koyan Ela Excellence Resort Belek, globalde de güçlü bir oyuncu olarak konumlandığını gösterdi.

İNGİLTERE’DE YÜZDE 85 TANINIYOR

Nisan–Mayıs–Haziran dönemine ait verilere göre, Ela Excellence Resort Belek’in kampanya öncesi yüzde 58 olan Google Trends İlgi Endeksi yüzde 85’e yükseldi. Planlı girişimlerinin somut sonuçlarını gören marka, uluslararası pazardaki adımlarıyla hem kendi marka değerini pekiştirmeyi hem de Türkiye turizminin global tanıtımına katkıda bulunmayı sürdürecek.