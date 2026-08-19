İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Avcılar'da bir adrese düzenlediği operasyonda 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde ile 14 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, ekipler tarafından bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde ve 14 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

#Avcılar 'da Narkotik Operasyonu????



Bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda⬇️



▪️ 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde

▪️ 14.600 TL nakit para ele geçirildi.



1️⃣ şüpheli şahıs yakalandı. #İstanbulunHuzuru ????????#TürkiyeninHuzuru ???????? pic.twitter.com/5vzdwXgPyn — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 19, 2026