İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Avcılar'da bir adrese düzenlediği operasyonda 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde ile 14 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, ekipler tarafından bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde ve 14 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: RSS