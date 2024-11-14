ASELSAN ve FNSS iş birliği ile yürütülen 'Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu' kapsamında NEFER'in muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık yapılan basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarına TSK'nın haftalık faaliyetlerinin yanı sıra savunma sanayideki yeni gelişmelerle ilgili de bilgilendirdi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinde TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğinin altı çizildi.

Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır" dedi.

Hatırlanacağı gibi, ASELSAN NEFER İnsansız Kulesi, zırhlı muharebe aracı ve diğer taktik kara platformlarında temel olarak zırhlı kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesine yönelik 31 Aralık 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 900 milyon Türk Lirası bedelli ana yüklenici sözleşmesi imzalanmıştı.