Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan trafik düzenleme haritası, kısa sürede yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaştı. Platforma 122 ülkeden erişim sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemeleri için hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif ulaşım güzergâhlarını önceden görebilmesi amacıyla oluşturulan harita.iletisim.gov.tr platformu, erişime açılmasının ardından kısa sürede yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklama aldı. Platforma gösterilen ilgi Türkiye ile sınırlı kalmazken, haritaya dünyanın farklı noktalarından 122 ülkeden kullanıcıların erişim sağladığı belirtildi.

GÜZERGÂH PLANLAMASI KOLAYLAŞIYOR

Kullanıcılar, dijital harita üzerinde en az iki noktayı işaretleyerek ulaşmak istedikleri güzergâhı oluşturabiliyor. Bu sayede geçici yol kapatmaları ve trafik düzenlemeleri önceden görüntülenerek seyahat planları buna göre yapılabiliyor.

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı zirvede, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanları, çok sayıda lider, yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı misafirin ağırlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve kapsamında kent genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. Hazırlanan trafik haritasıyla vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması, güncel yol durumunu kolayca takip edebilmesi ve alternatif güzergâhlara hızlı şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.