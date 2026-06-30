İstanbul'un akıllı yaşam uygulaması İstanbulkart Mobil, Uluslararası Polaris Awards'ta 'Mobil Kanal' kategorisinde Altın Ödül kazanarak BELBİM'in ödüllü dönüşüm yolculuğuna yeni bir başarı daha ekledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da her gün milyonlarca yolculuğa, günlük alışverişlere ve şehrin hiç durmayan temposuna eşlik eden İstanbulkart, bir ulaşım kartından çok daha fazlası haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM, İstanbul'un gündelik hayatına dokunan bu güçlü bağı teknolojiyle büyüterek ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şehrin akıllı yaşam uygulaması İstanbulkart Mobil, dünyadan yaklaşık 500 kamu, STK ve iletişim profesyonellerinin katıldığı Uluslararası Polaris Awards'ta kullanıcı dostu özelliğiyle 'Mobil Kanal' kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

Ulaşımı, ödemeyi, dijital hesabı, kampanyaları ve kullanıcı deneyimini tek bir çatı altında buluşturan İstanbulkart Mobil, İstanbul'un hızına, ihtiyacına ve ritmine uyum sağlayan yapısıyla yalnızca bir mobil uygulama değil, şehir yaşamını kolaylaştıran güçlü bir dijital çözüm olarak öne çıkıyor. Bu başarı, İstanbul'da geliştirilen bir ürünün global ölçekte de değer gördüğünü bir kez daha gösteriyor.

BELBİM'in bugüne kadar kazandığı toplam ödül sayısı 155'e ulaşırken, bu başarıların 46'sı uluslararası platformlardan geldi. Stevie Awards, MarCom, Martech, PSM Awards, CXO Medya ve Polaris Awards gibi prestijli organizasyonlardan alınan ödüller; kurumun teknoloji, finans, müşteri deneyimi, dijital dönüşüm ve akıllı şehir çözümleri alanındaki üretim gücünü ortaya koyuyor.

BELBİM Genel Müdürü Ceyda Ünal, ödülleri yalnızca birer vitrin başarısı olarak görmediklerini belirterek şunları söyledi: 'Göreve geldiğimiz günden bu yana aldığımız bu 155 ödül, İstanbul'a ve kullanıcılarımıza verdiğimiz sözün bağımsız platformlarda karşılık bulması anlamına geliyor. İstanbulkart Mobil'in uluslararası arenada ödüllendirilmesi, kamusal teknoloji alanında geliştirdiğimiz ürünlerin global ölçekte rekabet edebildiğini gösteriyor. Bu başarıların arkasında teknoloji, finans, iletişim, pazarlama, operasyon, insan kaynakları ve müşteri deneyimi ekiplerimizin ortak emeği var. İstanbul için üretmeye, kullanıcılarımızın hayatına değer katmaya ve şehrin dijital geleceğini daha erişilebilir, daha akıllı ve daha kapsayıcı hale getirmeye devam edeceğiz.'