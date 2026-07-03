İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, zirvede Emniyet ve Jandarma teşkilatlarından toplam 56 bin 288 personelin görev alacağını belirterek, tüm önlemlerin vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlandığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

NATO Liderler Zirvesi'nin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin en önemli istişare platformlarından biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, alınan tedbirlerin uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve kurumlar arası koordinasyon doğrultusunda hazırlandığını ifade etti. Bakan Çiftçi, zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Congresium başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, intikal güzergâhları ve Ankara'nın giriş noktalarında kapsamlı güvenlik önlemlerinin uygulanacağını belirtti. Trafik düzenlemelerinin yapılacağını aktaran Çiftçi, güzergâhların ise yaya geçişlerine açık tutulacağını kaydetti.

Açıklamaya göre, zirvenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından 56 bin 288 personel ve 4 bin 405 ekip/tim görev yapacak. Havalimanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, oteller ve kritik noktalarda görevli personelin yanı sıra araçlar, teknik ekipmanlar ve özel eğitimli köpekler de 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Alınan tedbirlerin geçici olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, uygulamaların ortak güvenliği sağlamak, misafir heyetlerin emniyetini temin etmek ve Türkiye'nin uluslararası organizasyona güçlü ev sahipliği yapmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Ankara'da yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Çiftçi, gösterilecek sabır ve anlayışın zirvenin başarıyla tamamlanmasına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.

İŞTE ANKARA NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TAMAMEN KAPALI OLACAK GÜZERGAHLAR

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