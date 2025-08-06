Alman Korgeneral Kai Rohrschneider liderliğindeki NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı (JSEC) heyeti, Türkiye’yi ziyaret ederek savunma sanayii ve altyapı imkanlarını inceledi.ANKARA (İGFA) - Ulm/Almanya’da konuşlu NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanı (JSEC) Alman Korgeneral Kai Rohrschneider ve heyeti, Türkiye’yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette takviye ve İdame Ağı (RSN) kapsamında Türkiye’nin savunma sanayii yetenekleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımının yanı sıra TCDD AŞ, TÜRASAŞ ve ASFAT AŞ’nin faaliyetlerine ilişkin görüşmeler de heyetle paylaşıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1953064580650836288

JSEC heyeti, RSN faaliyetleri hakkında genel bir bilgilendirme sunarak Türkiye’nin durumunu özetledi.

Ayrıca, 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Modüler Toprak Örtülü Depo ve Seyyar Sahra Hastanesi de heyete yerinde tanıtıldı.