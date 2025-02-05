Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde olan Narin Güran cinayetinin mahkeme kararları araştırma konusu oldu. Türkiye genelinde 4 bin 48 kişiyle gerçekleşen araştırmaya göre, halkın yüzde 66,2’si Narin Güran davasında verilen cezaların adil olduğunu düşünüyor.İSTANBUL (İGFA) - Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada karar açıklanmış ve mahkeme, sanıklardan Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Uzun süredir Türkiye gündeminde yer alan bu dava, kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyordu.

Peki, mahkemenin verdiği karar toplum nezdinde ne kadar adil bulundu?

Areda Survey araştırma şirketi, Narin Güran cinayetinin mahkeme kararlarını Türk halkına sordu.

Türkiye genelinde 4.048 kişiyle gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 66,2’si Narin Güran davasında verilen cezaların adil olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

30 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmanın, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.