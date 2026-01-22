Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri müikseverleri bir araya getiren 'Efsaneler Konseri' ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ocak kültür sanat takvimi kapsamında düzenlenen 'Efsaneler Konseri', Türk Rock müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın unutulmaz eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Büyükşehir Kent Orkestrası'nın üstün performansı ve solist Okan Kılıç'ın sahne aldığı konser, izleyenlere nostalji dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

ORKESTRADAN ÜSTÜN PERFORMANS

Türk Rock Müziğinin usta isimleri Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray',n unutulmaz eserleri Büyükşehir Kent Orkestrası'nın üstün performansıyla yeniden can buldu.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Solist olarak Okan Kılıç'ın sahne aldığı konser, Sakaryalı müzikseverlerden alkış topladı.

NOSTALJİK ESERLERLE UNUTULMAZ BİR GECE

Zaman zaman duygusal anlara sahne olan konserde, geçmişten gelen nostaljik eserlerle hem unutulmaz bir gece yaşandı hem de müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Türk Müziği'nin efsane isimlerini andı.