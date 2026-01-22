İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Destekli İstihdam Ofisi, Torbalı'da iş dünyası ile engelli bireyleri buluşturdu. 40'tan fazla firmanın katıldığı eğitimde, engelli istihdamının bir 'iyilik' değil, profesyonel bir model olduğu ortaya kondu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin istihdam edilmesi ve iş sürecinde iş koçu desteği almasını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez kurduğu Destekli İstihdam Ofisi, Torbalı Belediyesi İş'te Torbalı Kariyer Merkezi iş birliğiyle 'Destekli İstihdam Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

Torbalı'daki eğitim, sanayi dünyası ile yerel yönetimi profesyonel bir zeminde buluşturdu. 40'ı aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşen eğitimde, engelli istihdamının sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, disiplinler arası bir uzmanlık alanı olduğu vurgulandı.

BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ EL ELE

Eğitimde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleriyle koordineli biçimde yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı. Büyükşehir'in sahip olduğu akademik ve teknik uzmanlık birikimi ile ilçe belediyelerinin sahadaki güçlü ilişkilerinin birleşmesinin, engelli istihdamında daha hızlı, kalıcı ve etkili çözümler üreteceği ifade edildi.

İLÇE BELEDİYELERİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Programda yapılan sunumlarda, destekli istihdam modelinin psikolojiden sosyolojiye, insan kaynaklarından özel eğitime kadar pek çok disiplini kapsayan profesyonel bir yaklaşım gerektirdiğine dikkat çekildi.

İlçe belediyelerinin sürece aktif katılımının, firmalar ile engelli bireyler arasında kurulan bağın güçlenmesi ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynadığı aktarıldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN UZMAN İŞ GÜCÜ DESTEĞİ

Eğitimde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu profesyonel iş koçluğu desteğinin, destekli istihdam sürecinin en hayati unsurlarından biri olduğu vurgulandı. İlçe belediyeleri aracılığıyla firmalara ulaştırılan bu profesyonel rehberliğin, istihdam süreçlerini daha sağlıklı ve sürdürülebilir kıldığı ifade edildi.

MÜLAKAT DENEYİMİ İLE ÖNYARGILAR KIRILDI

Eğitimin deneyimsel bölümünde, zihinsel engeli olan bireyler 40'ı aşkın firmanın temsilcileriyle örnek iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Doğru eşleştirme ve uzman desteği sağlandığında engelli bireylerin iş yaşamında ne kadar yetkin olabileceğini ortaya koyan bu uygulama, iş dünyasındaki önyargıların kırılmasına katkı sundu.

BAŞKAN ÖVÜNÇ DEMİR: PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER

Çalışmaları yerinde inceleyen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 'İstihdamda başarıyı yakalamak için disiplinler arası bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz. İlçe belediyesi olarak firmalarımızla engelliler arasında bağ kurarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman desteğiyle bu süreci sürdürülebilir kılıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz bu koordineli çalışma, kaynakların verimli kullanımı ve doğru hedefe ulaşma noktasında paha biçilemez bir değer taşıyor. Torbalı'yı engelli istihdamında örnek bir model haline getireceğiz' dedi.

DESTEKLİ İSTİHDAM OFİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin istihdam edilmesi ve iş sürecinde iş koçu desteği almasını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi'ni kurdu. Aday ve iş yeri analizi, eğitim, iş koçu desteği gibi pek çok aşamayı kapsayan örnek model, bir yılda 53 kişiyi hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında iş gücüne kattı. Başta nöroçeşitli ve zihinsel engelliler olmak üzere tüm engel gruplarından iş arayan kişilerin farklı sektörlerde istihdam edilmesini sağlamak üzere çalışan ofis; bireylerin yetenek ve ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını belirliyor, işe yerleştirme sürecini yönetiyor ve istihdam edilen bireylerin iş yerindeki gelişimini takip ediyor.