Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın mesajında, bir yandan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünü yaşarken diğer yandan bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını ifade etti. Mesajında bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günler olduğunu belirten Başkan Yalçın, İslam coğrafyasında yaşanan acılara da dikkat çekti.

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bir yandan rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'a veda etmenin hüznünü, diğer yandan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak etrafımızdaki savaşlar, zulümler ve soykırımlar nedeniyle bayrama buruk giriyoruz. İnanıyorum ki Cenabı Hak, zalimlerin zulmünü yine kendilerine çevirecek, mazlumların duası kabul olacaktır. Bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştıran Rabbimize hamdediyor, bu mübarek günlerin gönülleri birleştirmesini temenni ediyorum.'

Başkan Yalçın mesajının sonunda, bayramın dayanışma ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendirmesi temennisinde bulunarak, 'Samimi buluşmaların yaşanacağı, gönüllerin kaynaşacağı bir bayram diliyorum. Bu vesileyle başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.