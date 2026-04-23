Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, çocukların sevincini ve milli egemenliğin anlamını vurgulayan duygu dolu ifadeler kullandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mesajında 23 Nisan 1920'nin sadece bir tarih değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık ve özgürlüğün temellerinin atıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, 'Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri o gün atılmış, milli egemenlik tüm dünyaya ilan edilmiştir. Aynı zamanda bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi, geleceğe verilen değerin en güçlü göstergesidir' şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Mesajında çocukların saf dünyasına ve taşıdığı derin anlamlara da değinen Başkan Yalçın, 'Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekân yoktur.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yılını kutlayan Başkan Yalçın, tüm çocukların bayramını tebrik ederek, 'Yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. İnşallah dünyanın neresinde olursa olsun, başta Gazze olmak üzere dünyanın diğer coğrafyalarındaki masum ve mazlum çocuklar da en kısa sürede huzura, güvene ve özgürlüklerine kavuşur; bayram gibi günler yaşarlar.' diyerek mesajını tamamladı.