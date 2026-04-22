Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, göreve geldiği günden bu yana mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla kurduğu güçlü iletişimi sürdürüyor.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından bu anlayış doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ve mahalle muhtarlarımızın geniş katılımıyla gerçekleştirildi.



Şehrimizin her noktasına ulaşan hizmet anlayışının temelini oluşturan toplantıda; mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlarımızdan iletilen talepler, sahadaki öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Son üç aylık döneme ilişkin başvuru ve çözüm verileri kapsamlı bir şekilde paylaşılırken, devam eden projeler ile planlanan çalışmalar hakkında muhtarlarımıza ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunuldu. Muhtarların soruları, şeffaf ve açık bir iletişim anlayışıyla tek tek yanıtlandı.



Mahallelerin gerçek ihtiyaçlarının en doğru şekilde tespit edilmesinin yolunun, muhtarlarla kurduğumuz bu güçlü bağdan geçtiğini belirterek, katılımları ve katkıları için muhtarlara teşekkür eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen bu sürecin, şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmede önemli bir rol oynadığını belirtti.



Toplantıya katılan mahalle muhtarlarımız da düzenli olarak gerçekleştirilen bu buluşmaların, sorunların tespiti ve çözümü açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.



Kütahya Belediyesi; katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla mahallelerin gelişimine katkı sunmaya, güçlü bir iletişim ağı kurarak şehri daha ileriye taşımaya devam edecek.