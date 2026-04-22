Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi ile Bosna Hersek Vares Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Vares Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Vares Belediye Başkanı Malik Rızvanovic ve beraberindeki heyet katıldı.

Protokol hakkında açıklamada bulunan Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, kültürel, sosyal ve idari alanlarda el ele vererek ortak projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Taşyasan, dayanışma köprüsünün kurulmasında emeği geçen mevkidaşı Vares Belediye Başkanı Malik Rızvanovic olmak üzere tüm Vareş belediye yetkililerine ve belediyedekş ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Törenin sonunda iki şehrin simgelerini taşıyan anı hediyeleri karşılıklı olarak takdim edildi.

Program Vares Belediyesi önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.