Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'ya büyük bir cami yapılacağının müjdesini verdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Söğütlü Cami inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, inşa faaliyetindeki son durum hakkında bilgi aldı.

Proje üzerinde inceleme yapan Başkan Er, Söğütlü Cami'nin kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Başkan Er, Malatya'nın simge eserlerinden Söğütlü Cami'nin yapımını üstlenen iş insanı Bayram Kızılaslan'a teşekkür ederek, Kızılaslan'ın sadece Söğütlü Cami'yi yapmadığını, kente birçok eser kazandırdığını söyledi.

'İBADETHANELERİMİZİ DE BİR BİR HİZMETE AÇIYORUZ'

Başkan Er, Malatya'yı ayağa kaldırırken, şehir için önemli olan ibadethanelerini de inşa ettiklerine de dikkati çekerek, 'Konutlarımızı artık hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. İşyerlerimizi tamamlıyor ve hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bir yandan sosyal donatı alanlarımızın yapımını sürdürürken, diğer yandan yol, asfalt ve peyzaj çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Aynı zamanda şehrimizin en önemli unsurlarından olan ibadethanelerimizi de birer birer hizmete açıyoruz' dedi.

'MALATYA'MIZA 5 BİN KİŞİLİK CAMİ'

Kentin simge yapılarından olan Söğütlü Camiinin yeni mimarisi ve yeni konumuyla Malatya'ya çok önemli bir değer kalacağını kaydeden Başkan Er, '5 bin kişilik kapasitesiyle şu an itibarıyla Malatya'nın en büyük camilerinden biri olacak.

CUMA CAMİSİ MÜJDESİ

Buradan sizlere bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum.

Malatya'mızın daha büyük bir Cuma Camisine kavuşması için uzun bir süredir çalışıyoruz. Gerek projesi için gerekse de finansman kaynağı için birçok görüşme yaptık. Geçtiğimiz günlerde, Mahmut Çalık amcamızın taziyesi için İstanbul'a gitmiştim. Bu vesile ile kıymetli iş insanımız Ahmet Çalık beyefendiyle bu projeyi istişare ettik. Sağ olsunlar, kendileri, Malatya için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taşın altına elini koyacağını ve bu çerçevede, Malatya'mıza yakışır, binlerce hemşehrimizin gönül rahatlığıyla ibadetlerini edebilecekleri; çoucuklarımızın, gençlerimizin bir çok alanda istifade edebilecekleri büyük bir caminin yapımını üstleneceğini ifade ettiler. Bu güzel müjde bizi son derece heyecanlandırdı. Ben de bu anlamlı gelişmeyi, Söğütlü Camii'nin önünde siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Bu vesileyle kıymetli is insanımız Sayın Ahmet Çalık beyefendiye Malatya'mıza sağlayacağı bu kıymetli katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha merhum Mahmut Çalık amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum, inşallah yapılacak bu cami, kendisi icin sadakai cariye olur' ifadelerini kullandı.