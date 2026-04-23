Konya Karatay'da robotik ve teknoloji heyecanı üçüncü kez zirveye ulaştı.

KONYA (İGFA) - Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan organizasyonda, yüzlerce öğrenci geliştirdikleri projelerle bilgi ve becerilerini sergiledi. Üç gün süren yarışmalarda gençler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası olurken, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 13 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda 917 robot sahaya çıktı. 126 okuldan 1580 öğrencinin katıldığı organizasyonda 357 öğretmen de öğrencilere rehberlik etti.

Karatay Robot Yarışması final programına; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri, ödül töreni öncesinde yarışma alanını gezerek öğrencilerin hazırladığı robotları inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ROBOFEST KONYA'nın final programında yaptığı konuşmada gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin teknoloji vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tüketen değil üreten, takip eden değil yön veren bir Türkiye' hedefini hatırlatan Kılca, ROBOFEST'in bu vizyonun sahadaki en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti. 2019 yılında başlatılan ROBOKARATAY Projesi'nin devamı niteliğindeki organizasyonun artık bir yarışmadan öte bir fikir hareketine dönüştüğünü belirten Kılca, 'ROBOFEST KONYA bir gelecek yürüyüşüdür' dedi.