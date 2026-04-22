23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Pazaryeri'nde anlamlı ve umut dolu bir tabloya sahne oldu. Aslıhan Alıç, Ediz Harmanbaşı ve Zeynep Kaçal, bu özel gün kapsamında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in makamına oturarak bir günlüğüne ilçenin yönetimini devraldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Temsili devir teslim töreninde minik başkanların heyecanı gözlerinden okunurken, ortaya çıkan görüntüler geleceğe dair umutları artırdı.

Çocukların düşünceleri, projeleri ve özgüvenleri dikkat çekerken, 'yarının yöneticileri bugünden yetişiyor' mesajı güçlü şekilde verildi.

Başkanlık koltuğuna oturan çocuklar, eğitimden çevreye, sosyal yaşamdan çocuk haklarına kadar birçok konuda fikirlerini dile getirdi. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri bilinçli yaklaşım, salondaki herkes tarafından takdir topladı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

Tekin, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, onların gelecekte söz sahibi bireyler olacağının en açık kanıtıdır' ifadelerini kullandı.