23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm çocukların bayramını kutlayarak ilçede onlar için birçok proje hayata geçirdiklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Geleceğin teminatı çocuklara güzel bir gelecek bırakmayı önemli görev ve büyük sorumluluklar arasında gördüklerini dile getiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Bağımsızlığımızın sembolü TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. 23 Nisan gibi milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak bir olduğumuz günler.

Melikgazi Belediyesi olarak, çocuklarımıza daha parlak ve daha güçlü yarınlar hazırlayabilmek için çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için birçok projeyi hayata geçirdik. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanemiz, akıl küpü kütüphanelerimiz, okullarımız, parklarımız, kurslarımız gibi birçok proje çocuklarımıza hizmet veriyor. Çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, donanımlı, yetenekli, çevresine ve doğaya duyarlı bireyler olması için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Bu vesile ile 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını dua ile yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum.