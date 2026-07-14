Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan Özkan Aydemir'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde faaliyet gösterdiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen toplam 15 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin, müştekileri silahla tehdit ederek para veya gayrimenkullerini gasp ettikleri ve yağma suçlarına karıştıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.