Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda artarken, tavuk eti üretiminde düşüş yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026'ya ilişkin kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, tavuk eti üretimi Mayıs ayında 202 bin 336 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,6 arttı. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 16,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 16,3 azaldı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,1 artış gösterirken, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1, tavuk eti üretimi ise yüzde 2,2 azaldı.

AYLIK BAZDA TAVUK ETİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında 236 bin 310 ton olan tavuk eti üretimi, Mayıs ayında yüzde 14,4 azalarak 202 bin 336 tona geriledi.

Tavuk yumurtası üretimi ise Nisan ayındaki 1 milyar 844 milyon 973 bin adetten, Mayıs ayında yüzde 0,7 artışla 1 milyar 857 milyon 150 bin adede yükseldi.

TÜİK verileri, yılın ilk beş ayında yumurta üretiminde güçlü artış eğiliminin sürdüğünü, tavuk eti üretiminde ise sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.