Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik örnek bir programa imza attı. Başkan Büyükakın'ın da katıldığı Zamansız Sevdalar Buluşmasında, aynı yastıkta 40 yılı geçen 200 çift ile yeni dünya evine giren 200 çift bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Anne Şehir Merkezleri'nden hizmet alan ve uzun yıllardır evliliklerini sürdüren örnek çiftler ile evlilik kredisi desteğinden faydalanan genç çiftler 'Zamansız Sevdalar Buluşması'nda bir araya geldi.

Katılımcıların 200'ünü evliliğe yeni adım atan genç çiftler, 200'ünü ise 40 yıldan fazladır birlikteliklerini sürdüren çiftler oluşturdu.

SALON TAMAMEN DOLDU

İzmit Antikkapı Restaurant'ta gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal, Ebubekir Ardıç, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile evli çiftler katıldı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Farklı kuşaklardan ailelerin aynı çatı altında bir araya geldiği programda, evlilik kredisi desteği alan genç çiftlere mevcut sosyal destekler hakkında bilgilendirme yapıldı. 59 yıldır evli olan İsmet Bekiz (81) ve Bergüzar Bekiz (76) çifti de mutlu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir evlilik için deneyimlerini gençlerle paylaştı.

'BİN 41 AİLEYE DESTEK VERDİK'

Programda konuşan Başkan Büyükakın salondaki enerjinin dışarıdan da hissedildiğini vurguladı. Başkan Büyükakın şunları söyledi: 'Hepinizin mutlu, huzurlu olduğunu gözlerinizdeki sevgiden görebiliyoruz. Başarılı bir evliliğin sırrı, çiftlerin birbirlerini anlamalarından geçiyor. Bizim için aile toplumun temel taşıdır. Bu yüzden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz projeler var. Bunlardan birisi yeni ailelerin kurulmasına verilen destekler. Bin 41 aile bu desteklerden yararlandı.'

'BU KENT BİZE EMANET'

'Tüm bu hizmetler sizlerin sayesinde oluyor. Bu belediye bizlere sizlerin emaneti. Ve biz bu hizmetleri, halkımız adına yapıyoruz. Nasıl evli çiftler birbirine emanetse, bu kent de halkımız adına bize emanet. Ben böyle bir şehrin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hem büyüklerimize hem de gençlerimize bu güzellikler için teşekkür ediyorum. Hepinizin, yıllarca huzur içinde ve zamanın unutulduğu mutluluk deryasında yaşamasını diliyorum'.

YENİ EVLİ ÇİFTE ANLAMLI HEDİYE

Programın sonunda 59 yıldır evli olan İsmet Bekiz ve Bergüzar Bekiz çifti, 14 Şubat'ta dünya evine giren Emirhan ve Ayşenur Şahin çiftine 'Bir yastıkta kocasınlar' anlamına gelen yastık ve çiçek hediye etti.

Evliliğe yeni adım atan çiftlere, evlilik kredisi desteğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.

Anne Şehir Merkezleri'nde yürütülen çalışmalar, aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitim programları ve sosyal projeler de katılımcılara tanıtıldı.