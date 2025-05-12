Marmara Belediyeler Birliği (MBB), kuruluşunun 50. yılında ilk Meclis Toplantısı’nı İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “Marmara Denizi için 50 yıldır birlikte” temasıyla gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapılan toplantıya, üye belediyelerin başkan ve temsilcileri, eski MBB başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

2021 yılında ilan edilen 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı’nda hâlâ gerçekleştirilmeyi bekleyen önemli hedeflerin olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Marmara Denizi’ni korumak için ortak bir çağrı yapıyoruz. En ivedi vakitte bir araya gelelim ve Marmara Denizi’ni kurtarmak için birlikte harekete geçelim. Marmara Denizi hepimizin, Marmara Denizi tüm Türkiye’nindir” dedi.

MBB’nin kuruluşunun 50. yılında gerçekleştirdiği ilk meclis toplantısı, ‘Marmara Denizi için 50 yıldır birlikte’ başlığıyla İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan, üye belediyelerin başkan ve başkanvekilleri, MBB eski başkanları, genel sekreterleri ve encümen üyeleri katıldı. Program öncesinde Başkan Mustafa Bozbey tarafından 1975-77 dönemi Birlik Başkanı Erol Köse’ye 50. Yıl Plaketi takdim edildi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA HAKSIZ TUTUKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, MBB’nin 50. yılındaki ilk meclis toplantısını gerçekleştirmenin gururu ve heyecanı yanında burukluğunu da yaşadıklarını söyledi. Aralarında görmek istedikleri belediye başkanlarının burada olmamasının derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Marmara Belediyeler Birliği üyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a yönelik haksız tutuklamaları kabul etmiyoruz. Başkanlarımızın hizmet yolculuklarına kaldıkları yerden devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Ekrem İmamoğlu ile birlikte tüm başkanlarımızın, en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak halkın iradesini temsil ettikleri görevlerinin başına dönmelerini yürekten temenni ediyorum” diye konuştu.

"ÇEVRESEL MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

25 Nisan 1975’te Marmara Denizi ve boğazlarının korunması hedefiyle bir araya gelen yerel yönetimlerin, Türkiye belediyecilik tarihinde önemli bir adım atarak o günkü adıyla Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’ni kurduğunu hatırlatan Başkan Bozbey; birliğin demokratik yerel yönetim anlayışının, katılımcılığın ve birlikte çözüm üretme iradesinin güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi. 50 yıl önce dikkat çekilen çevresel sorunların, bugün çok daha karmaşık ve çok daha acil hal aldığını belirten Başkan Bozbey, “Artan nüfus ve sanayileşme doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak çevresel sorunların boyutunu derinleştiriyor. Marmara Denizi’ndeki kirlilikten iklim krizine, kıyı ekosistemlerinin korunmasından afetlere dirençli kentlere kadar pek çok konu artık yalnızca yerel değil, küresel bir gündemin de bir parçası. Bu yüzden Marmara Belediyeler Birliği olarak bilimin ve katılımcılığın ışığında çevresel mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürülebilir kentler için politika önerileri geliştiriyoruz. Yerel yönetimlerin kapasitesini artıran projeler ve iş birlikleri oluşturuyoruz” dedi.

“MARMARA DENİZİ’Nİ KURTARMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKETE GEÇELİM”

Tüm çabalarının merkezinde Marmara Denizi’nin korunması sorumluluğunun olduğunu anlatan Başkan Bozbey; ekosistemleriyle, balıkçılığıyla, kıyı yaşamıyla coğrafyanın hafızasını taşıyan Marmara Denizi’nin herkesin ortak değeri olduğunu hatırlattı. Müsilajın yeniden görülmeye başlandığına dikkat çeken ve bu durumun, denizin taşıma kapasitesinin artık dolduğunu açıkça ortaya koyduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Marmara Denizi, ‘Ben can çekişiyorum, ben ölüyorum. İmdat’ diyor. 2021 yılında ilan edilen 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı’nda hâlâ gerçekleştirilmeyi bekleyen önemli hedefler var. Bunların başında mevcut arıtma sistemlerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi geliyor. Ancak bu dönüşümün, yerel yönetimlerin yetki alanını aşan boyutlar da içerdiğini unutmamalıyız. Maalesef bu konular henüz çözüme kavuşmuş değil. Yer, bütçe ve kapasite gibi başlıkların; merkezi yönetim birimleriyle birlikte ele alınması gerekiyor. Biz, Marmara Denizi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da bu konuda gerekli desteği sağlaması bu sürecin başarısı açısından olmazsa olmaz. Marmara Denizi’ni korumak için ortak bir çağrı yapıyoruz. En ivedi vakitte bir araya gelelim ve Marmara Denizi’ni kurtarmak için birlikte harekete geçelim. Marmara Denizi hepimizin, Marmara Denizi tüm Türkiye’nindir” diye konuştu.

“MARMARA İÇİN BİRLİKTE NİCE 50 YILLARA!”

Marmara Belediyeler Birliği’nin tüm birikiminin yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da ilham verici bir yol ortaya koyduğunu belirten Başkan Bozbey, uluslararası iş birlikleriyle yerelden küresele güçlü bir etki üretmeye devam ettiklerini söyledi. Önümüzdeki yıllarda iş birliklerini daha da derinleştirerek daha fazla kent için dönüştürücü çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Bu uzun ve anlamlı yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarihi boyunca birliğimize katkısı olanlara şükranlarımı sunuyorum. Çevre sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm üreten; kentleri daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için katkı sunan, demokratik, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını benimseyen Marmara Belediyeler Birliğimizin, nice yıllar boyunca birlikte düşünmeye, birlikte üretmeye ve birlikte korumaya devam etmesini diliyorum. Marmara için birlikte nice 50 yıllara!” diye konuştu.

MBB’nin 50 yıllık çevre mücadelesine vurgu yapılan toplantıda, 1-3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) tanıtıldı. Özel oturumda, Marmara Denizi’nin kirlilik, müsilaj ve ekosistem sorunları uzmanlar tarafından ele alındı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve “50. Yıl Resepsiyonu” ile sona erdi.