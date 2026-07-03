1980'li yıllarda Türkiye-Suriye sınırında geçen etkileyici bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatan 'Sesimi Taşı' filminin galası, Mardin'deki tarihi Leyli Konağı'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Hasan Demirtaş, filmini memleketinde izleyiciyle buluşturmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

MARDİN (İGFA) - 1980'li yılların Türkiye-Suriye sınırında geçen etkileyici bir aşk ve mücadele hikâyesini konu alan 'Sesimi Taşı' filminin galası, Mardin'deki tarihi Leyli Konağı'nda sinemaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ödüllü yönetmen Hasan Demirtaş'ın üstlendiği; başrollerini Kadim Yaşar, Mekiye Kızılkaya, Mehmet Nezih Şeran ve Semra Akgül'ün paylaştığı 'Sesimi Taşı' filmi, Mardinli sanatseverlerden tam not aldı. Açık hava gösterimi şeklinde düzenlenen galada, izleyiciler filmi büyük bir ilgi ve beğeniyle takip etti.

SINIRLARI AŞAN BİR AŞK HİKÂYESİ: 'SESİMİ TAŞI'

Film, 1980 yılında Türkiye-Suriye sınırında kaçakçılık yapan Koçero ve Armanç ile sevdikleri kadınların tehlikelere meydan okuyan hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

Ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Edule'nin, yaşadıklarını bir ses kasetine kaydedip Türkiye sınırından Suriye tarafındaki Armanç'a fırlatmasıyla başlayan olaylar zinciri; iki dostun Edule'yi sınırın öbür tarafına 'gelin' olarak kaçırma planıyla tehlikeli ve sürükleyici bir boyut kazanıyor

Galanın memleketi Mardin'de yapılmasının kendisi için çok derin bir anlam taşıdığını ifade eden yönetmen Hasan Demirtaş, 'Birçok uluslararası film festivaline katıldım; ancak memleketim Mardin'de, açık hava sinemasında filmimin hemşehrilerimle buluşması bambaşka bir duygu yaşattı. Filmin Mardin halkı tarafından ilgiyle izlenmesi, beğenilmesi ve sonrasındaki samimi yorumlar, hikâyemizin insanların yüreğine dokunduğunu bir kez daha gösterdi.' dedi.

Demirtaş ayrıca, çekim sürecinde ve organizasyonda emeği geçen iş insanı Nihat Erdoğan'a, Leyli Muse Mutfak ekibine ve Tasarım Vakfı'na destekleri için teşekkür etti.

İlk uzun metrajlı filmi 'Ayrılık' (2023) ile dünya genelinde onlarca prestijli festivalde boy gösteren ve ödüller kazanan Northwestern Üniversitesi mezunu yönetmen Hasan Demirtaş, 2026 yılında tamamladığı ikinci uzun metraj filmi 'Sesimi Taşı' için de rotayı uluslararası arenaya çevirdi.