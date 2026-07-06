Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın, Türkiye Barolar Birliği delegeleri, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla birlikte Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'na katıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın, Türkiye Barolar Birliği delegeleri, Ağrı Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve meslektaşlarıyla birlikte 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nda yer aldı. 'Özgürlük, Statü ve Barış İçin Demokratik Hukuk' temasıyla düzenlenen konferansta hukuk, demokrasi, temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış ve hukuki çözüm yolları ele alındı.

HUKUKÇULARIN TOPLUMSAL SORUMLULUKLARI ELE ALINDI

İki gün süren konferansa farklı şehirlerden baro başkanları, avukatlar ve hukuk örgütlerinin temsilcileri katıldı. Oturumlarda demokratik toplum düzeninin güçlendirilmesi, toplumsal meselelerin hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi ve hukukçuların barış süreçlerinde üstlenebileceği sorumluluklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ağrı Barosu heyeti de konferans boyunca gerçekleştirilen oturumları ve hukuk alanındaki güncel tartışmaları takip etti. Ağrı Barosu tarafından yapılan açıklamada, konferansa Baro Başkanı Av. Serdar Günakın'ın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği delegeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukatın katıldığı belirtildi.

Ağrı Barosu heyetinin konferansta yer alması, bölgedeki hukuk kurumları ve meslek örgütleri arasındaki mesleki iletişim ile görüş alışverişine katkı sağladı. Konferansta hukukçuların temel hakların korunması, demokratik değerlerin geliştirilmesi ve toplumsal barışın güçlendirilmesindeki rolü üzerinde duruldu.