Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı. Müze, 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' unvanı için Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli Müzesi'nin Avrupa'nın saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, restore edilen eski bir askeri kışlanın dönüştürülmesiyle hayata geçirilen Tunceli Müzesi'nin, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri doğrultusunda verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

Akademi jürisinin ilk değerlendirme sürecini başarıyla geçen Tunceli Müzesi, '2026 DASA Ödülü'ne Aday Müze' unvanını almaya hak kazandı. Müze daha önce de 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023 yılında Avrupa Müze Akademisi'nin verdiği Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalmıştı.

Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi.



Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim,: pic.twitter.com/iuuVTVEzxP — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 6, 2026

2026 DASA Ödülü'nün kazananı, 24-26 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak.

Bakan Ersoy, paylaşımında bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarını ve Türkiye'nin müzecilik vizyonuna katkı sunan herkesi tebrik ederek, Tunceli Müzesi'nin uluslararası alanda elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade etti.