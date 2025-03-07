Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında, aileleri desteklemeye yönelik çeşitli projeler ve iş birlikleri hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda, MÜSİAD Bursa Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal tarafından imzalanan protokol törenine, MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Özkul ve Fatih Aslan ile Şube Müdürü Harun Pınarbaşı da katıldı. İş birliği kapsamında, MÜSİAD Bursa üyesi işletmeler, 2025 yılı boyunca ailelere özel yüzde 15 indirim sunacak.

ŞENOCAK: “AİLE YAPISININ GÜÇLENMESİNE KATKI SUNUYORUZ”

Protokol imza töreninde konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD’ın sadece ekonomik kalkınma değil, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiğini vurgulayarak "Aile, toplumun temel taşıdır ve sağlıklı bir toplumun en önemli unsurlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ‘Aile Yılı’, bizlere aile yapımızı daha da güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

MÜSİAD Bursa olarak, iş dünyasının gücünü sosyal projelere yansıtmayı her zaman görev bildik. Bu iş birliğinin sadece ekonomik bir destek değil, aynı zamanda aileleri güçlendirmeye, sosyal yaşamlarını desteklemeye yönelik bir adım olduğuna inanıyoruz. MÜSİAD olarak, aile yapısının korunması ve desteklenmesi için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı protokol için Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Faruk Uysal’a ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İŞ DÜNYASININ DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da yaptığı açıklamada ‘Aile Yılı’ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Aile Yılı çerçevesinde, Sayın Valimizin başkanlığında ilk koordinasyon kurulunu oluşturduk ve ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da birçok etkinlik ve iş birliği planladık.

Sayın Bakanımızın öncülüğünde, Türk Hava Yolları ile başlatılan %15 indirim anlaşmasının ardından, Sinema İşletmecileri Derneği ile yapılan protokolle de üye sinema salonlarında haftanın belirli günlerinde ailelerimize indirimli film izleme imkânı sağlandı. Bugün de MÜSİAD Bursa Şubesi ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. İş dünyasının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve ailelere destek sunmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Sayın Başkan Alparslan Şenocak’a ve MÜSİAD Bursa ekibine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.