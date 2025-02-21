MÜSİAD Bursa Şubesi, Suriyeli iş insanlarıyla iş birliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiği bir istişare programına ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Programa, çok sayıda Suriyeli iş insanının yanı sıra MÜSİAD Bursa üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Türkiye ve Suriye halklarının tarih boyunca güçlü bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, ekonomik iş birliklerinin bu ilişkileri daha da ileri taşıyacağını belirtti. Türkiye’nin Suriyeli girişimcileri her zaman desteklediğini ifade eden Şenocak, "İki ülke arasındaki ekonomik bağları daha sağlam temellere oturtarak, birlikte üreterek ve büyüyerek güçlü yarınlara ulaşacağız" dedi.

“SURİYE’NİN YENİDEN İMAR SÜRECİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENİYORUZ “

Şenocak, MÜSİAD olarak yalnızca ticareti değil, insani yardımları ve sosyal projeleri de önemsediklerini vurgulayarak, “Suriye’de savaşın izlerini silmek, istihdamı artırmak ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Suriye’nin yeniden imar sürecinde Türk iş insanları olarak kritik bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda, MÜSİAD olarak İdlib’de kalıcı konutların yer aldığı 'MÜSİAD Köyü'nü inşa ederek savaş mağduru ailelerin barınma sorununa çözüm sunduk. Sadece ticari ilişkileri değil, insani ve sosyal yardımları da önceliklendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tür projeleri hayata geçirerek Suriye'deki kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, bölgedeki huzurun ve barışın teminatı olduğunu vurgulayan Şenocak, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen projeler, Suriye’de hayatın normale dönmesi yönündeki çabaları destekleyerek iş dünyası açısından da önemli fırsatlar yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİKLERİ ŞART”

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sayılgan programdaki konuşmasında Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi için sürdürülebilir iş birliklerinin şart olduğunu belirterek, “Bugün burada bir araya gelmemiz, yalnızca iş dünyası için değil, bölgesel refah ve istikrar açısından da büyük bir adımdır. İş insanları olarak hem Türkiye’de hem de Suriye’de ticareti canlandırmak, yeni yatırım alanları oluşturmak ve ortak projeler geliştirmek için daha fazla dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

“TÜRKİYE SAYESİNDE SURİYE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU”

Suriyeli iş insanlarını temsilen konuşan Mahmoud Abido, savaşın getirdiği zorlukları dile getirerek, "Çok zulüm çektik ama Türkiye sayesinde Suriye özgürlüğüne kavuştu" dedi. Türkiye’nin, Suriyeli yatırımcılara sunduğu imkanlarla iki ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Abido, “Gelişmiş ülkelerin çoğu sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Ancak Suriye’de son 50 yıldır herhangi bir sivil toplum kuruluşu yoktu. Türkiye’nin desteği ile iş dünyasının ve sivil toplumun gelişimi hız kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması gerektiği vurgulanırken, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşa sürecindeki rolü, Suriye’deki yatırım fırsatları ve iş dünyası için sunulan imkanlar detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcıların düşüncelerini paylaştığı soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi.