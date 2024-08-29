BURSA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından içeriği güncellenerek yeniden ek vergi yükümlülüklerinin de dahil edildiği Enflasyon düzeltmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildi.

Düzenlemeye göre; 2023 yılı itibarıyla cirosu 50 milyon TL altında kalan işletmeler düzeltmeden muaf tutulacak.

Güncellemeyi değerlendiren MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak; "2023 yılı itibarıyla cirosu 50 milyon TL’nin altında kalan işletmelerimizin enflasyon düzeltmesi kapsamının dışında bırakılması, ekonomimizin lokomotifi durumunda olan küçük işletmelerimiz adına oldukça memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Bu kapsamda başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek olmak üzere, bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte, enflasyon düzenlemesinin ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açma noktasında yüksek bir risk taşıdığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden; ekonomi yönetimini, bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz. Baştan itibaren ifade ettiğimiz gibi, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklar verginin konusu olmamalıdır. Zira bu düzeltme işlemi finansal tabloların gerçek durumu yansıtması adına yapılmaktadır. Buna ilaveten; enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde değil, yılda bir kez uygulanacak şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Bu vesileyle enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesinin yatırımcıların güvenini sarsma riski taşıdığının altını çiziyor, bu farkların vergi kapsamı dışında tutulması gerektiğini yeniden ifade ediyoruz." diye konuştu.