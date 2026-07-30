Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulları'nda eğitim alan özel bireyler, Çağdaşkent Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Yaz Okulu Etkinlikleri'nde doyasıya eğlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, yaz okullarına eğlenceli bir şekilde veda etti. 6-31 Temmuz tarihleri arasında Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulları'nda hem eğlenen hem de öğrenen özel bireyler, yaz okullarının kapanış programı için Çağdaşkent Mesire Alanı'nda bir araya geldi. Aileleriyle birlikte kendileri için hazırlanan Yaz Okulu Etkinlikleri Programı'na katılan özel bireylerin eğlencesi görülmeye değerdi. Kendileri için hazırlanan alanda yüz boyamadan, taş boyamaya, ebru sanatından, spor etkinliklerine, müzikal eğlenceden, ikramlara kadar birçok stantta keyifli vakit geçiren özel bireyler, yaz okulu kapanışında da hünerlerini sergiledi.

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL YARIŞMALAR

Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez'in katılımıyla gerçekleşen programda, özel bireyler için özel yarışmalar da düzenlendi. Halat çekmeden, kaşıkla top taşımaya, ok atmadan, sportif yarışmalara kadar birçok alanda ne kadar özel olduklarını bir kez daha ortaya koyan Fatma Çelik Engelliler Merkezi öğrencileri, aileleriyle unutulmaz bir günü daha geride bıraktı. Başkanvekili Seyhan Dünmez, özel bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenirken, etkinliğe katılan ailelere iyi eğlenceler temennilerini de iletti. Güzel bir gün geçiren ve yaz okulu eğitimlerine güzel bir veda gerçekleştiren özel bireyler ve aileleri, kendileri için bu etkinliği düzenleyen Çayırova Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletti.