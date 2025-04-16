Türkiye’de hafta sonu yaşanan don, 36 ilde özellikle meyveciliği büyük darbe vururken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu düzenlediği ‘Tarım’ başlıklı forumun ardından kararları hızla hayata geçirdi.10 ton domates hem üreticiye hem ihtiyaç sahiplerine nefes oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle hayata geçirdiği Forum Muratpaşa serisinin 5’inci oturumu, hafta sonu ‘tarım’ başlığıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın açılış konuşmasıyla başlayan forumda, Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci, Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuz ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar konuşmacı olarak yer aldı. Forumun moderatörlüğünü ise gazeteci Meliha Okur üstlendi.

Forum sonunda 10 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede yer alan tarımsal üretimin desteklenmesi ve yerel çiftçinin korunmasına dair görüşler ve 36 ilde etkili olan zirai don nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi, domates satın alımı gerçekleştirdi. 10 ton domates, Yeşildere Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi ailelere ve belediyenin aşevinden her gün evlerine sıcak yemek ulaştırılan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, “Muratpaşa Belediye Başkanımız sayın Ümit Uysal’a, mahallemize, çiftçimize teşekkür ederim. Güzel bir proje. Türkiye’miz zor günlerden geçiyor. Çiftçinin yanında olmak ne kadar güzel bir şey” diye konuştu.