AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. O hastane hizmet vermiyor. İBB mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığı’mızla birlikte Kağıthane’mize kavuşturacağız. Siz isteyin biz çalışır yaparız” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Mitingi’nde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşmaları sırasında

alkışlarla eşlik etti. Kurum, miting sonunda vatandaşlara karanfil attı.



Kağıthane’ye yapacağı projeleri anlatan Kurum, “Kağıthane-Büyükçekmece tüneli ile trafiği bir sorun olmaktan çıkarıyoruz. Kazlıçeşme-Bayrampaşa-Gaziosmanpaşa-Kağıthane- Leventmetromuzu/Kağıthane-İTÜ-Ayazağa-İstinye/Şişhane-Kağıthane metromuzu 2 buçuk yılda bitireceğiz. Gürsel Mahallemize yakışır bir kapalı Pazar yeri ve otopark kazandıracağız. Şirintepe Mahallemize de bir otopark kazandıracağız. Çeliktepe İETT Garajını mahalle bahçesi, otopark ve park olacak şekilde hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Seyrantepe’mizde kapalı otopark ve Pazar yeri ihtiyacımız var. Cendere Deresi’nin çevre düzenleme projesini ve dere ıslah projesini tamamlayacağız.



Büyükdere Caddemizi prestij cadde olarak bambaşka bir görünüme kavuşturacağız. Talatpaşa füniküler hattımızı hemen hizmete alacağız. Kağıthane’ye bisiklet köprüsü yapacağız. Kağıthane’de 7 gün 24 saat çalışacak kreşlerimiz olacak. Gençlerimiz kendi işlerini kursunlar diye Kağıthane’mizde bir de paylaşımlı ofisler kuracağız. Kağıthane’deki okullarımızın temizlik ve güvenlik sorunlarını tamamen

ortadan kaldırıyoruz. İBB olarak okullarımızın temizliğini güvenliğini biz sağlayacağız. Her zaman Kağıthane’nin yarınları için çalışacağız. İstanbul, trafik çilesinden, ulaşım eziyetinden Kağıthane’nin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, metro yetersizliğinden, taksi probleminden sizin oylarınızla kurtulacak. Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. O hastane hizmet vermiyor. İBB mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığı’mızla birlikte Kağıthane’mize kavuşturacağız. Siz isteyinbiz çalışır yaparız” şeklinde konuştu.

Mitingde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de, Murat Kurum ile el ele vererek hem İstanbul'u hem Kağıthane'yi birlikte ihya edeceklerini söyledi: Murat Kurum Başkanımızın

başarıları ortada. Ülkemize hizmetlerine hepimiz şahidiz. Şimdi aynı aşk ve tecrübeyle sadece İstanbul

diyeceğiz. Murat Kurum Başkanımızla el ele vererek hem İstanbul'u hem Kağıthane'yi birlikte ihya

edeceğiz. Mevcut İBB yönetimi Kağıthane'ye hiçbir hizmet getirmedi. Kağıthane'de ne hizmet varsa

hepsini, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti belediyeciliği getirdi. Yaptık, yine yapacağız.

Kağıthane'ye beş yılda yüzün üzerinde proje kazandırdık. Yine şimdi projelerimize Murat Kurum

Başkanımızla yenilerini ekleyeceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta AK Parti Kağıthane'de rekor kıracak.

İstanbul'un özlediği hizmetler Murat Kurum Başkanımızla geri gelecek." dedi.